بفستان جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار أمام البحر (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية أنيقة أمام البحر.

ونشرت كارولين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أصفر جريء خطف أنظار متابعيها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا، وانهالت التعليقات، كالتالي: "قمراية"، "كوكو الحلوة"، "أجمل واحدة تلبس أصفر"، "ولا غلطة".

يذكر أن الفنانة كارولين عزمي شاركت في مسلسل "فهد البطل"، الذي عرض ضمن سباق رمضان 2025، بطولة كلًا من أحمد العوضي ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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