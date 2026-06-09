خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي لاقت تفاعلا واسعا من متابعيها.

ونشرت كارولين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا لامعا باللونين الأبيض والأسود، ما نال إعجاب جمهورها.

تعليقات الجمهور على الصور

وحازت الصور على تفاعل كبير من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله عليكي ربنا يحفظك"، "كارولين المحترمة ربنا يسعدك ويحفظك"، "أجمل واحدة من غير مجهود"، "إيه الجمال ده"، و"عسولة".

أعمال تستعد لها كارولين عزمي

تستعد كارولين عزمي لأحدث أعمالها السينمائية من خلال فيلم "محمود التاني"، الذي يجمعها مجددا بالفنان أحمد غزي، ويعد هذا العمل ثاني تعاون بينهما بعد النجاح الذي حققاه مؤخرا من خلال مسلسل "رأس الأفعى" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد بحر، أحمد غزي، كارولين عزمي، جنا الأشقر، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبدالعزيز النجار.

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