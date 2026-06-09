إعلان

بفستان أسود.. كارولين عزمي تخطف الأنظار والجمهور:"أجمل البنات"

كتب : نوران أسامة

09:22 م 09/06/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كارولين عزمي تخطف الأنظار
  • عرض 7 صورة
    كارولين عزمي تنشر صورا جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام (1)
  • عرض 7 صورة
    بفستان أنيق كارولين عزمي تشارك جمهورها صورا جديدة
  • عرض 7 صورة
    بمكياج هادئ كارولين عزمي تتألق
  • عرض 7 صورة
    كارولين عزمي تنشر صورا جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام (2)
  • عرض 7 صورة
    أحدث ظهور لكارولين عزمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي لاقت تفاعلا واسعا من متابعيها.

ونشرت كارولين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا لامعا باللونين الأبيض والأسود، ما نال إعجاب جمهورها.

تعليقات الجمهور على الصور

وحازت الصور على تفاعل كبير من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله عليكي ربنا يحفظك"، "كارولين المحترمة ربنا يسعدك ويحفظك"، "أجمل واحدة من غير مجهود"، "إيه الجمال ده"، و"عسولة".

أعمال تستعد لها كارولين عزمي

تستعد كارولين عزمي لأحدث أعمالها السينمائية من خلال فيلم "محمود التاني"، الذي يجمعها مجددا بالفنان أحمد غزي، ويعد هذا العمل ثاني تعاون بينهما بعد النجاح الذي حققاه مؤخرا من خلال مسلسل "رأس الأفعى" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد بحر، أحمد غزي، كارولين عزمي، جنا الأشقر، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبدالعزيز النجار.

اقرأ أيضا:
أيتن عامر تدعم منتخب مصر: "فرقتنا حلوة وجميلة"

الفنانة منى زكي تدعم المنتخب المصري في كأس العالم بهذه الطريقة

"لوك جريء ولون شعر أشقر".. ميرنا جميل تتألق في أحدث جلسة تصوير (صور)

مسلسل رأس الأفعى أحمد غزي الفنانة كارولين عزمي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد الجدل حول وفاة سهام جلال.. نجوم رحلوا بعد تدهور حالتهم الصحية
زووم

بعد الجدل حول وفاة سهام جلال.. نجوم رحلوا بعد تدهور حالتهم الصحية
بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟
حوادث وقضايا

بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟
بعد هجوم إيراني.. صور فضائية ترصد أضرارا في قاعدة رامات ديفيد الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

بعد هجوم إيراني.. صور فضائية ترصد أضرارا في قاعدة رامات ديفيد الإسرائيلية
حين تُشترى الحرية بـ"كِلية".. قصة مهاجرين عراقيين اختُطفوا في ليبيا
شئون عربية و دولية

حين تُشترى الحرية بـ"كِلية".. قصة مهاجرين عراقيين اختُطفوا في ليبيا
"دكتورة التجميل المزيفة" في قبضة الداخلية.. والضحايا يكشفون الكارثة
حوادث وقضايا

"دكتورة التجميل المزيفة" في قبضة الداخلية.. والضحايا يكشفون الكارثة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب يتوعد إيران بالرد على إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز