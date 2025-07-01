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غدًا.. بيومي فؤاد ضيف برنامج "فضفضت أوي" على Watch It

03:46 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

بيومي فؤاد

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كتبت- نوران أسامة:

كشفت منصة Watch It عن استضافة الفنان بيومي فؤاد في سابع حلقات برنامجها الجديد "فضفضت أوي"، الذي يقدّمه المخرج معتز التوني، وذلك غدًا الأربعاء، ويُعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

وطرحت المنصة البوستر الدعائي، وظهر خلاله الفنان بيومي فؤاد بصحبة المخرج معتز التوني، وعلق الحساب: "الدور على بيومي فؤاد على كرسي الفضفضة".

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

بيومي فؤاد ضيف برنامج فضفت أوي

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بيومي فؤاد ضيف برنامج فضفت أوي الفنان بيومي فؤاد منصة watch it رنامج فضفضت أوي على Watch It
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