مروان وحيد حامد يحيي ذكرى ميلاد والده.. ونجوم الفن يعلقون

كتبت- نوران أسامة:

أحيا المخرج مروان حامد ذكرى ميلاد والده، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا في 2 يناير 2021.

ونشر مروان صورة لوالده عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "اليوم عيد ميلاد أبي الكاتب الكبير وحيد حامد، برجاء الدعاء".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع المنشور، حيث كتبت الفنانة منة شلبي: "الله يرحمه ويحسن إليه، مفتقدينه جدًا جدًا، ويارب في الجنة ونعيمها حبيبنا"، وعلّقت الفنانة يسرا: "وحشتنا يا أستاذ، الله يرحمه يارب".

وكتبت الفنانة كندة علوش: "تعيش وتفتكر، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، إنسان عظيم"، بينما كتبت الفنانة تارا عماد: "تعيش وتفتكر يارب"، وعلّقت صبا مبارك: "ربنا يرحمه ويخلي ذكراه الحلوة معانا على طول.. أستاذ وحيد".

يُذكر أن المؤلف وحيد حامد وُلد في 1 يوليو 1944، وتوفي في 2 يناير 2021. وقد عُرف بتقديمه أعمالًا اجتماعية ذات بُعد سياسي تناولت قضايا المجتمع المصري، وتعاون مع عدد من أبرز المخرجين، منهم سمير سيف، شريف عرفة، وعاطف الطيب.

ونال العديد من الجوائز خلال مسيرته، وكان أبرزها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 عام 2020.

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