شيرين عبدالوهاب تحل محل ماجدة الرومي في حفل ختام مهرجان موازين

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان موازين، عن تقديم المطربة شيرين عبدالوهاب، حفل ختام الدورة الـ 20، والمقرر إقامته يوم 28 يونيو المقبل.

وقامت إدارة المهرجان بطرح بوستر الحفل، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "شيرين، الاسم الذي يعني الإحساس، تحيي واحدة من أهم سهرات موازين على منصة النهضة، بمرافقة موسيقية حيّة بقيادة مدحت خميس، السبت 28 يونيو 2025، لحظة يترقبها جمهور الفن العربي بكل شغف".

وحلت المطربة شيرين عبد الوهاب، محل المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، التي سبق وأعلنت إدارة المهرجان، عن إحيائها حفل الختام.

ويعد الحفل، هو الأول الذي تقدمه المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد نهاية نزاعها مع شركة روتانا، في أبريل الماضي.

وتقدم المطربة شيرين عبد الوهاب، أغانيها في الحفل، بمشاركة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس "أول أزواجها السابقين"، وذلك بعد عودتها للتعاون معه في حفلي الكويت ودبي، في ديسمبر 2024.