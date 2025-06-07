شاركت الفنانة مي عزالدين، مقطع فيديو يضم مجموعة صور من مشاركاتها في الأعمال المسرحية في الفترة الأخيرة.

وكتبت عبر حسابها الخاص على انستجرام: "المسرح عشقي الذي لا ينتهي".

وانهالت عليها التعليقات :" جميلة طول الوقت، مي عز الدين القمر، فتاة أحلام الشباب، عشق لا ينتهي، الجمال الرباني، جمالك ساحر، شياكة ودلال".

وشاركت مي مؤخرا في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه الذي شارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم آسر ياسين ومحمد دياب وسما إبراهيم وغادة طلعت وميس حمدان وغيرهم من إخراج تامر محسن.