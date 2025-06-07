تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع أخبار صفقة انتقال لاعب كرة القدم زيزو إلى صفوف النادي الأهلي، وجاءت ردود الأفعال متنوعة بين مؤيد ومعارض.

المخرج مجدي الهواري:

فاجئ المخرج مجدي الهواري جمهوره وكشف عن عدم رضائه على انضمام لاعب كرة القدم أحمد مصطفى زيزو للنادي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق ليس بحاجة له.

وكتب الهواري عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لست راضيا عن انضمام زيزو إلى صفوف الفرقة التي أشجعها.. الأهلي مش محتاجه، ورزقي على الله.. أهلاوي".

وعلق على نفس المنشور "تربينا على أن الأهلي نادي المبادئ والأخلاق !! صح؟ يبقى دي صفقة ريحتها مش حلوة، وبكرة نشوف، وأنا حر في رأيي طبعا!".

وردًا على أحد متابعيه، قال "طبعا أنت حر. بس هو زيزو عنده كام سنة !! أكيد مش 20 سنة يعني، وبعدين هيحصل مشاكل كتير في الكواليس بكرة أفكرك، وبعدين ممكن كنت تجيب لاعب صغير واعد! زيزو مش أقوى جناح يمين في مصر! كمان".

وفي تعليق ثالث "طب علي بلاطة الأهلي أكبر من زيزو وصفقة زيزو وتاني أنا حر في رأيي".

الفنانة رندا عبد السلام:

علقت الفنانة راندا عبد السلام على انتقال أحمد السيد زيزو إلى النادي الأهلي.

وكتبت راندا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بقالي 24 ساعة بسمع عن ارقام فلكية في راتب لاعب الأهلي الجديد أحمد زيزو تساوي تقريبا موسم دراما رمضان كله.. ده أنا ارجع للكورة والتدريب بقى".





الفنانة هبة عبد الغني:

وعلقت الفنانة هبة عبد الغني في أكثر من منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسمها على فيسبوك وانستجرام، ونشرت صورة زيزو في النادي الأهلي، وعلقت" العيد والعيدية".





جدير بالذكر أن اللاعب أحمد زيزو انضم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعقد يمتد حتى 4 مواسم، قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.