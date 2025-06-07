بالصور- نسرين طافش تستعرض جمالها وتخفي ملامح زوجها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نسرين طافش أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال احتفالها بعيد الأضحى عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. .

وارتدت نسرين طافش فستان أصفر ، أظهر رشاقتها وتناسق قوامها، واستعرضت حقيبتها باهظة الثمن.

وتعمدت طافش إخفاء ملامح زوجها من خلال زاوية التقاط الصورة التي جمعتهما.

يذكر أن أخر أعمال نسرين فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.