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بالصور- خالد النبوي يقدم واجب العزاء في الفنانة سميحة أيوب

09:44 م الخميس 05 يونيو 2025
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    خالد النبوي
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    خالد النبوي في عزاء سميحة أيوب_2
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توافد عدد كبير من نجوم الفن على عزاء الفنانة الكبيرة الراحلة سميحة أيوب، مساء اليوم الخميس 5 يونيو في مسجد عمر مكرم.
وجاء في مقدمة الحضور النجم خالد النبوي الذي حرص على مواساة أسرة الراحلة ونجلها الذي كان في استقبال الحضور.


ورحلت الفنانة سميحة أيوب "سيدة المسرح العربي" عن عالمنا صباح الثلاثاء 3 يونيو عن عمر ناهز 93 عاما.

وحرص عدد من النجوم على المشاركة في تشييع جنازة سميحة أيوب، التي شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة عصر الثلاثاء، ومنهم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ونادية الجندي وأشرف زكي ووفاء عامر ومحمد رياض ورانيا فريد شوقي ومديحة حمدي ولقاء سويدان




خالد النبوي الفنانة سميحة أيوب مسجد عمر مكرم
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