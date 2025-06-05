أحمد السقا: قضينا الليل على جبل عرفات وإحنا مصطفين السنة دي من ربنا

كتبت- منى الموجي:

أعرب النجم أحمد السقا عن سعادته بأداء فريضة الحج هذا العام، وبتواجده مع صحبة طيبة، بينهم: النجمين عمرو سعد وحمادة هلال.

وقال السقا في حواره مع قناة MBC مصر، أثناء تواجده في عرفات: "سامحونا صوتنا من التلبية، وأنت أدرى بمشقة الحج، مشهد لا يوصف روحاني ربنا يكتبها للمسلمين أجمعين"، متابعا "مش أول حجة بالنسبالي لكن تختلف لظروف الصحبة الجميلة، الحمد لله إحنا مصطفين السنة دي من قبل ربنا، وقضينا الليل كله على جبل عرفات".

وعن التنظيم، علق "المتطوعين في خدمة الحجيج حاجة تفرح، محترمين ومثقفين وبيتكلموا لغات، جيت الحج أكثر من مرة حاجة تفرح"، ووجه رسالة لجمهوره "كل سنة وإحنا طيبين.. حج مبرور لكل الحجيج وذنب مغفور، إن شاء الله اللي ما أسقطش الفريضة يسقطها، وربنا يكتبها للجميع"

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حرصوا هذا العام على أداء فريضة الحج، وبينهم: ماجد المصري، أحمد سعد، عمرو سعد، حمادة هلال وأحمد السقا.





