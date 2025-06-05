كتب - معتز عباس:

احتفل المطرب محمد شاهين بزفافه على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وحرص محمد شاهين على الغناء لزوجته أغنية "ملكة جمال الناس" في حفل زفافهما الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن، في بادرة رومانسية حظيت بإعجاب الحاضرين.

شهد حفل الزفاف حضور مميز لنجوم الفن، أبرزهم الفنانة رنا سماحة الفنانة ريم البارودي، الفنان محمود الليثي، الفنان إسلام إبراهيم، الفنان توني ماهر، حيث أحيا حفل الزفاف المطرب محمد حماقي، والمطرب بوسي.





يذكر أن رشا الظنحاني أنتجت كثيرا من الأعمال الفنية، آخرها فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، كما طرح محمد شاهين أغنية "وجه معتاد" مؤخرًا، كلمات كوثر الجنة أيمن، ألحان معز على، إنتاج موسيقي وألحان محمد عمار.

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