طرح البوستر الدعائي لـ فيلم "آخر رجل في العالم".. صورة

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي لفيلم "آخر رجل في العالم"، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائي.

ينتمي الفيلم إلى نوعية الكوميديا، وتدور أحداثه حول تعويذة فرعونية غامضة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من العالم، ولا ينجو منها سوى "كمال" – الشاب الذي قام بقراءة التعويذة.

يجد كمال نفسه فجأة وحيدًا في عالم لا يضم سواه من الذكور، لتبدأ سلسلة من المفارقات الكوميدية والمواقف الغريبة، بعدما يصبح "آخر رجل في العالم" وسط عالمٍ تحكمه النساء.

فيلم "آخر رجل في العالم" يضم عدد من نجوم الفن ، منهم: خالد منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، وسامي مغاوري. والفيلم من قصة هشام هلال، وتأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي.

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