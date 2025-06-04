آمال رمزي: "معاش الفنان 600 جنيه وأتمنى تكريم حقيقي"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة القديرة آمال رمزي عن استيائها من تدني معاش الفنانين، وذلك خلال لقائها في برنامج "في اللذيذ"، مؤكدة أن المبلغ الذي يُمنح لا يليق بتضحياتهم وتاريخهم الفني.

وقالت: "معاش الفنانين 600 أو 400 جنيه مش معقول.. الأستاذة نجوى فؤاد لما قررت ترتاح وتاخد معاش، بعتوا لها 600 جنيه، ورفضت طبعًا، وبعتتهم للنقابة. وأنا كمان لو باخد معاش زي دا، هعمل بيه إيه؟".

وتابعت: "أنا بطالب إنهم لازم يتكرموا. إحنا كافحنا ولسه بنكافح، ولازم يتم تكريمنا من حيث مستوى المعيشة والأجور، دلوقتي في مكاتب كاستنج وورش تمثيل بياخدوا من الناس 3000 جنيه".

وأضافت: "مرة قلت للدكتور أشرف زكي على فكرة عمل أوتيل للفنانين، قالي: ما أنا عملت فندق، بس طلع مش هو اللي عمله، ده أمير كويتي هو اللي عمل الفندق علشان الفنانين".

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