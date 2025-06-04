"متستحملوش علشان الولاد".. ماذا قالت مها الصغير عن الطلاق؟ (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

تحدث الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا عن الانفصال والزواج غير الصحي، من خلال إحدى حلقات برنامجها العام الماضي.

قالت مها خلال الحلقة: "مين فينا مسمعش جمل زي: استحملي علشان الولاد، ولا ضل راجل ولا ضل حيطة؟.. الكلام ده بيدمر أي ست فعلًا، والمفاجأة إنه كمان بيدمر ولادها، اللي الناس فاكرين إن التضحية دي بتحافظ عليهم، بالعكس ده بيأذيهم نفسيًا".

وأضافت: "البيت اللي مفهوش حب، مفهوش أساس الجواز اللي هو المودة والرحمة، اتنين عايشين تحت سقف واحد، لكن بينهم مسافات كبيرة، كل واحد في دنيا مختلفة، الست بتخدم أسرتها وهي حاسة بوحدة، رغم إنها متجوزة بالاسم بس، جنات المطربة الجميلة قالت جملة قوية: الوردة بتدبل لما مانهتمش بيها، والست فعلاً بتتعب لما اللي بتحبه يهملها. محتاجة كلمة حلوة، حنية، مش مجرد وجود صامت".

وتابعت: "فاكرين جملة هند صبري في أحد أفلامها: "أنا عايزة ورد يا إبراهيم"، هي مش تقصد ورد فعلاً، هي تقصد اهتمام واحتواء، ولما نقول إننا بنستحمل علشان الولاد، لازم نعرف إن الولاد فاهمين كل حاجة، ومش هيطلعوا من التجربة بلا مشاكل أو آثار نفسية، لأنهم بيحسوا بكل حاجة".

واختتمت مها حديثها قائلة: "لازم نعترف إن في مشكلة، ولو في فرصة نحلها نرجع نقرب، نحاول نرجّع الحب، مش نعيش تحت سقف واحد لمجرد إننا متجوزين. محدش هييجي يقولك شكرًا علشان ضحيتِ، بالعكس، الست بتستحمل وبتضيع سنين عمرها، والطلاق صعب، بس العيشة من غير روح أصعب. زي ما بتحبي ولادك، حبي نفسك".

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام 26 عامًا، مشيرًا إلى أن الانفصال وقع منذ 6 أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل شهرين، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

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