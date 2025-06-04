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مها الصغير تتقدم بشكوى رسمية ضد مواقع إخبارية

02:07 م الأربعاء 04 يونيو 2025

مها الصغير

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كتب-عمرو صالح:

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى، إنه تلقى شكوى من الإعلامية مها محمد عبد المنعم، الشهيرة بـ"مها الصغير"، تتضرر فيها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها أخباراً كاذبة وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولاسرتها.

وبحسب بيان المجلس أوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير.

وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية.

ووفق البيان، سيقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.

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مها الصغير شكوى ضد مواقع إخبارية المهندس خالد عبد العزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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