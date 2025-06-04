مي كساب تمازح جمهورها من كواليس فيلم "آخر رجل في العالم" (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة مي كساب مقطع فيديو من كواليس فيلمها الجديد "آخر رجل في العالم"، ظهرت خلاله وهي تمازح جمهورها.

وشاركت مي الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقي تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

فيلم "آخر رجل في العالم" يضم عدد من نجوم الفن ، منهم: خالد منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، وسامي مغاوري. والفيلم من قصة هشام هلال، وتأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي.

يُذكر أن مي كساب شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، إلى جانب حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، وخالد سرحان.

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