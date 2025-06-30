محمد رمضان يطرح فيديو كليب "الجو حلو".. وزينة تعلق

كتب - معتز عباس:

طرح النجم محمد رمضان فيديو كليب جديد بعنوان "الجو حلو"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونشر رمضان بوستر الكليب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "دلوقتي كليب الجو حلو على موقع يوتيوب.

وتفاعلت الفنانة زينة رضا مع بوستر الكليب، وكتبت تعليق: "حلو لدرجة أنك تطير"

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم 23 أغسطس المقبل، في قاعة "فوروم دو بيروت" بالعاصمة اللبنانية.

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