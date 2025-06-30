إعلان

محمد رمضان يطرح فيديو كليب "الجو حلو".. وزينة تعلق

06:20 م الإثنين 30 يونيو 2025

بوستر كليب الجو حلو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

طرح النجم محمد رمضان فيديو كليب جديد بعنوان "الجو حلو"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونشر رمضان بوستر الكليب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "دلوقتي كليب الجو حلو على موقع يوتيوب.

وتفاعلت الفنانة زينة رضا مع بوستر الكليب، وكتبت تعليق: "حلو لدرجة أنك تطير"

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم 23 أغسطس المقبل، في قاعة "فوروم دو بيروت" بالعاصمة اللبنانية.

اقرأ أيضا..

"اللي بيتقال يسد نفس أي مطرب".. تامر حسين يدافع عن شيرين بعد واقعة الـ "بلاي باك"

"الجسد يتكلم".. ختام ورشة التعبير الحركي ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري

بوستر كليب الجو حلو فيديو كليب الجو حلو الفنان محمد رمضان محمد رمضان على إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأجانب يبيعون الدولار للاستثمار في الجنيه.. فما الأسباب؟
اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة