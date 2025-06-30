كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمود البزاوي متابعيه على السوشيال ميديا، صورة من كواليس مسلسل "مملكة الحرير".

ونشر البزاوي صورة من الكواليس وهو أعلى الحصان ممسكًا بالسيف، وكتب، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الخيل و الليل و البيداء لا تعرفني والسيف مش عارف امسكه وليله مطينة بطين سعادتك".

مسلسل "مملكة الحرير"، يتكون من 10 حلقات، من تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي، ويمزج بين الأكشن، الحب، صراعات السلطة، والمغامرة.

إلى جانب النجم كريم محمود عبدالعزيز، يضم العمل نخبة من النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

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