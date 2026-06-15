حرص الفنان محمود البزاوي على دعم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهته المرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

محمود البزاوي بقميص 10

ونشر البزاوي صورة له مصممة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهر خلالها مرتديًا قميص منتخب مصر الذي يحمل الرقم 10، معلنًا استعداده للمشاركة مع الفراعنة في المباراة المرتقبة،

وأرفق الفنان الصورة بتعليق طريف كتب فيه: "مفاجأة في تشكيل المنتخب.. MO ELBEZZAWY"، ليتفاعل عدد كبير من متابعيه مع المنشور.

مسلسل علي كلاي

شارك الفنان محمود البزاوي ببطولة مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمدالعوضي، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

دارت أحداث المسلسل حول ملاكم يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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