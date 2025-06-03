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أشرف زكي ومصطفى شعبان وعماد زيادة.. نجوم الفن في عزاء والدة عمرو الجنايني

11:47 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    عزاء والدة عمرو الجنانيني
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    عمرو أديب من عزاء والدة عمرو الجنايني
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    عماد زيادة من عزاء والدة عمرو الجنايني
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    الفنان عماد زيادة يشارك في عزاء والدة عمرو الجنايني
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    عمرو أديب يقدم واجب العزاء في والدة عمرو الجنايني
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    مدحت العدل من عزاء والدة عمرو الجنايني
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    مصطفى شعبان من عزاء والدة عمرو الجنايني (2)
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    مصطفى شعبان من عزاء والدة عمرو الجنايني
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كتب - معتز عباس:
تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم، عزاء والدة عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي (CIB)، وعضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وشهد العزاء حضورًا كبيرًا لنجوم الفن ومسئولين في الحكومة وشخصيات بارزة في المجتمع، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة والدة عمرو الجنايني.

قدم واجب العزاء من نجوم الفن، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والنجمة ماجدة زكي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عماد زيادة، والإعلامي عمرو أديب.

كما حضر العزاء عدد من الشخصيات السياسية والرياضية والإعلامية، من بينهم، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق.

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عزاء والدة عمرو الجنايني عمرو الجنايني أشرف زكي عمرو أديب مصطفى شعبان مدحت العدل
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