شيماء سيف تعتذر عن المشاركة في مسرحية "الطقاقة" بالكويت.. ماذا حدث؟

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة شيماء سيف انسحابها من المشاركة في العرض المسرحي "الطقاقة".

وكتبت شيماء، اعتذارًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "أعتذر بشدة لجمهوري العزيز بالكويت عن عدم تواجدي بالعرض المسرحي الطقاقة، وإن شاء الله ألتقي بكم قريباً، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير".

يذكر أن مسرحية "الطقاقة" كان من المقرر عرضها على مسرح موفنبيك بمركز المؤتمرات يوم الخميس المقبل، ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى في الكويت.

مسرحية "الطقاقة"، من تأليف محمد اكبر وإخراج خالد المفيدي، بطولة بيومي فؤاد، والفنانة عبير أحمد ومرام البلوشي وشهد سلمان بالإضافة لمشاركة منتج العمل الفنان خالد الشمري.

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