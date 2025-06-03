أحمد السقا يوجه رسالة تهنئة لـ ابنته بمناسبة تخرجها

كتب - معتز عباس:

وجه النجم أحمد السقا رسالة تهنئة لـ ابنته بمناسبة حفل تخرجها.

ونشر السقا صورة لـ إبنته عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بنتي وحبيبتي.. دايما فخور بيكي، مبروك يا حبيبة قلبي ويارب دايما أشوفك أنجح وأسعد بنت في الدنيا.. بحبك".

وشارك أحمد السقا في حفل عيد ميلاد أسماء جلال الذي أُقيم مؤخرا بحضور نجوم الفن.

أحمد السقا، أعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاما، عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمي منذ شهرين.

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