بعد تصريحها الشهير.. هدى الإتربي تعلق على انتقال زيزو إلى الأهلي

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة هدى الإتربي على رحيل أحمد السيد زيزو من الزمالك وانتقاله للنادي الأهلي الفترة الماضية.

وقالت هدى في تصريحات إذاعية لبرنامج "بجد الراديو" مع مروان يونس، على إذاعة راديو "إنرجي": "أنا مليش في الكورة خالص الوحيد اللي أعرفه في الزمالك هو زيزو، وزعلت أوي ان أنا الوحيدة اللي عارفة في النادي اللي بشجعه هو زيزو، وساب النادي ومشي كدة يا زيزو مينفعش".

وعن تصريحها الشهير "أوعى تروح الأهلي يا زيزو"، علقت هدى الإتربي: "هو أكيد وصله الفيديو لكن هو شخصيا مردش، وأنا كنت ساعتها مضيقة لأن الوحيد اللي أعرفه في الزمالك هو زيزو".

يذكر أن هدى الإتربي في مارس الماضي، وجهت نصيحة إلى نجم الزمالك والمنتخب المصري أحمد السيد زيزو، بشأن مفاوضات تجديد تعاقده، وما يشاع عن توقيعه للنادي الأهلي، في ذلك الوقت.

وقالت هدى الإتربي، خلال ظهورها، في أحد البرامج ، عند سؤالها عن النادي المفضل لها، قالت: "أشجع الزمالك، وأحب شيكابالا، وزيزو، وفي كل ماتش الزمالك أقول هو زيزو فين منزلش ليه"، وتابعت: "أنا زعلانة إنه ممكن يمشي من الزمالك ويروح الأهلي، وأقوله خليك في الزمالك بقي يا زيزو أوعى تروح الأهلي".

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