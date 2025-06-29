فستان جريء.. أحدث جلسة تصوير لـ هنا الزاهد وغادة عبدالرازق تعلق

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هنا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأبيض.

وعلقت هنا، على الصور، وكتبت: "قلب هادئ"، والتي تفاعلت معها النجمة غادة عبدالرازق.

كما تفاعل المتابعين مع إطلالة هنا الزاهد، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عسولة أوي"، "ما شاء الله قمر"، "قمرين يا ملاكي"، "لا يمكن اتخطى جمالك".



وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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