فريدة سيف النصر توجه كلمات قاسية إلى مها الصغير وتدافع عن أحمد السقا

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إلى المذيعة مها الصغير، ودافعت خلالها عن طليقها الفنان أحمد السقا، وتضمنت عدة نصائح للاثنين.

وقالت فريدة في رسالتها: "رسالة لأبو ياسين، مش قادرة ما أتكلمش... بتحبني جدًا، وكانت عزمتني قبل الانفصال، بعد الموقف اللي حصل في العمل اللي كان مكسر الدنيا، وفعلاً أرسلت لي استضافة إلى برنامجها واعتذرت للإعداد. حسيت إن في حاجة مش تمام في الجو، وكنت أيامها في مشكلة إنهاء عملي معاه، وحسيت إن الموضوع مش تمام وضده... ومع ذلك أنا مسامحة، ربنا أعلم بالنوايا، الحياة ليست بها شيء مهم يستاهل العداوة والمشاكل".

وأضافت: "من عشرتي معه، والتعامل الظاهر لي، أنا بحبه، ومش زعلانة على حاجة سوى ما يحدث الآن له. هو خلوق، ولا يمكن ينفعل بهذا الشكل إلا إذا كان في حدث جلل يخص أبنائه، عشقه الوحيد، وهو بيحاول يعدل تفكيرها من أجل أولادها الرجالة، أنا ست مش لازم أدافع لمجرد إنها ست. مثلًا، أنا عملت حساب ابني وهو مازال طفل، واحترمت رجولته قبل ما تكتمل، وأنا في عز عزي. مش لازم تكون زيي، أنا بضرب مثل، هي قدرات. ولكن إن أدوس على حياتي كلها وولاد تعبنا فيهم، وطالعين محترمين ومتربيين، منتهى التسرع. وعُقد لا تُحل، ومن بعدها الطوفان، واللي يقول لها حقك بيضرها، واللي يقول إنتي صح لو فعلًا مد إيده، برضه غلطانين وخرابين بيوت".

واستكملت: "أولًا لن تعوضي العِشرة مهما كانت، وكونك تتحملي كل هذه السنوات معناه إن حلوها كان أكتر من مرها، ولا إيه؟، وكنتي بتراسليني في رحلة علاجك في لندن، وكان معاكي، ورجع الشغل، ليه كده؟، وكأنك لما اشتغلتي يا حبيبتي ملكتي الدنيا في اعتقادك ببرنامج هو من دعمه لك، وتركتي الحقيقة وراكي مع حلم زائف أيضًا، وما يأتي سريعًا يذهب سريعًا، الله لا يسامح اللي بيقويكي".

وأردفت: "ورجاءً، أستحلف بالله جماهيرنا الطيبة المحترمة كفاية تعليقات سيئة. أرجو من اللي بيهاجموه يحطوا نفسهم مكانه، هو بيتخانق مش علشانه، علشان الرجالة ولاده، أنا متأكدة".

وتابعت: "أنا بحبه، وعمر قلبي ما غلط، أحبه لأنه يخاف الله فيكم، وانتي والولاد جئتم له، كان فرحان، لا يقصّر في شيء، أنا هنا أتكلم لله سبحانه وتعالى، ممكن يكون بينكم شيء لا نعلمه، لكن الدنيا ميزان، ربنا بيحاسبنا كده، كفة إيه تطب أكتر؟ أكيد حسناته، لأني تاني بقول: اللي خلاكم تعيشوا كل العمر ده وتخلفي منه تاني وتالت، إن الكويس أكتر من الوحش، كلنا بنتعصب، نتخانق، لكن القلوب البيضاء بتصفى، تتخانقوا وترجعوا، لكن المرة دي واضح إن في إيد شيطانية سحبتك لورا، بعيد عن مملكتك ومكانتك... خسارة، وأما الأولاد، لن تُعوضي ظفرهم، هتجيبي عمر منين قد اللي مضى، وبنت عروسة، كان مفروض تكوني بتجهزي نفسك لزواج أيٍّ منهم".

وأضافت: "اعملي اللي تعمليه، نصيحة أخت كبيرة ومقدرة حبك لي، ولكن من حبي لكِ، لن أجاملك، كنت عايزة أقول لك، لكن ما بترديش، جديد ده بعد ما انتي اللي كنتي بتتواصلي... وأخيرًا، غير مقبول أن تصلوا لمحاضر شرطة، كان ممكن قعدة عائلية... ليه كده، عيب يا أم ياسين الغالي، لو تأذيتي، كان يبقى في تقرير طبي، لأن ضرب الجدع أبو الرجولة مش سهل، يبقى فيكي حيل للجري على القسم".

واستكملت فريدة في رسالتها الطويلة: "حسبي الله في اللي عمالين يسخنوا من الجهتين، أستحلفكم بالله، وبالعِشرة، وبالولاد اللي زي الفل، كفاية كده، ولحبايبنا اللي بيعلقوا بالتجريح ده حبيبكم، حطوا نفسكم مكانه، واعملوا حساب ولاده وموقفهم، دول رجالة، والعروسة القمر نادية".

واختتمت فريدة: "بجد، كتير عليه كده، وانتي يا غالية بعتي حاجات ما تتعوضش بولا حاجة... خايفة عليكي، وانت اسمع كلام أم الرجالة، من اشترانا بالروح اشتريناه، ومن باعنا بعناه، ويِحرم علينا اجتماعه، ولو مدّيت إيدك، يبقى غلط، وأنا كلي معاك، لأني بحس كويس أوي، بالشفافية اللي كلكم عارفينها عني، الحمد لله، والله لا يسامح اللي ورا كل الحرب دي، وربنا معاك بجد، وانتي ربنا معاكي، ويقويكي على نفسك، النفس أمّارة بالسوء، ناس هتقول حقها، ماشي، لا التوقيت صح، ولا هي صغيرة على التسرع ونسيان اتنين رجالة وعروسة، وأبوهم... أبو الرجولة، ده رأيي، وفي الحق لا أخشى لومة لائم، سوف نُحاسب على كلمة حق نكتمها، وشكرًا لكل محترم يعلّق بأدب، وقلة الأدب بلوك لنفسكم، ما فيش وقت لتشجيع الناس على خراب البيوت، واللي جاي مش قد اللي راح، شوفنا أي حد اتجوز أصغر منه، وهو كبير، نزوة وبتعدي، وربنا يهدي الأحوال، ونشوف صلح، ولا يتخرب بيت أبدًا... يا رب".

كانت مها الصغير حررت بلاغا رسميا أفادت فيه بأن طليقها أحمد السقا، اعتدى عليها أمام بوابة الكمبوند الذي تقيم فيه، بحضور عدد من السكان والمارة.

وأكدت في أقوالها أن السقا استوقفها في الشارع ووجّه إليها عبارات سب وقذف، قبل أن يعتدي عليها بالضرب، موضحة أنه لم يكتفِ بذلك بل اعتدى أيضًا على سائقها.

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