كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها على مسرح مهرجان "موازين" بالمغرب، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديوهات الأولى من الحفل، والتي ظهرت خلالها وهي تغني أغنية "حبيبي نساي" باستخدام الـ "بلاي باك".

وانهالت التعليقات المنتقدة لشيرين، بسبب اعتمادها على الغناء المُسجل "بلاي باك"، وجاء بعضها: "أنا جدا مستاء من حفل النهاردة واللي حصل النهاردة مع شيرين للأسف، مكانتش مستعدة بتاتا للحفل، الأغاني كلها فالأول بلاي باك واعادتها مع الفرقة ومتلخبطة.. الجمهور والحضور كان رهيب فعلا !! كنا نستاهل أكثر من كده فعلا"، "شيرين بتغني بلاي باك؟"، "فين صوتك وفين إحساسك مع الجمهور؟"، "ده مش أداء لحفلة كبيرة زي دي"، "كان الأفضل تعتذري عن الحضور"، "يعني الناس رايحة حفلة علشان يسمعوا تسجيل؟".

ويُعد هذا الحفل هو الأول للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد انتهاء أزمتها الأخيرة مع شركة "روتانا" في أبريل الماضي.

وقدّمت شيرين باقة من أغانيها الشهيرة خلال الحفل، بمصاحبة فرقتها الموسيقية تحت قيادة المايسترو مدحت خميس.

انا جدا مستاء من حفل النهار ده ولي حصل النهار ده مع شيرين للاسف، مكنتش مستعدة بتاتا للحفل ، الاغاني كلها فالاول بلاي باك وعادتها مع الفرقة ومتلخبطة ،

الجمهور والحضور كان رهيب فعلا !! كنا نستاهل أكثر من كده فعلا#شيرين_في_موازين pic.twitter.com/Zh3Oh82n8G — سيمو 💚🇲🇦💚 (@Simoofficiel21) June 29, 2025

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