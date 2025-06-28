بالصور.. توافد نجوم الفن على العرض الخاص لمسلسل "مملكة الحرير"

كتب - معتز عباس:

أقيم مساء اليوم، العرض الخاص لإعلان انطلاق عرض مسلسل "مملكة الحرير" بحضور أبطال العمل الدرامي وصناعه، والمقام حاليًا في إحدى المراكز التجارية الشهيرة بالقاهرة.

وحرص النجم كريم محمود عبدالعزيز بطل مسلسل "مملكة الحرير"، على الظهور على السجادة الحمراء والتقاط الصور التذكارية.

كما حضر عددًا من نجوم الفن وأبطال المسلسل، وهم الفنانة أسماء أبو اليزيد، الفنان محمود البزاوي، الفنان أحمد غزي، والفنان وليد فواز.

ومن المقرر عرض مسلسل "مملكة الحرير" على منصة "يانجو بلاي"، من بطولة النجوم كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز، تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي.

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