هنا الزاهد تنشر صورتها مع النجم الإسباني مانو ريوس

كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة تجمعها بالنجم الإسباني مانو ريوس.

ونشرت هنا الصورة عبر خاصية القصص القصيرة، معلقة "كان من الجميل أن أقابلك".

مانو ريوس ممثل ومغني إسباني، شارك في بطولة عدد من المسلسلات الشهيرة، بينها: Elite S4، Muted، Breathless.

وتنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "الشاطر" مع النجم أمير كرارة في دور العرض السينمائي، ويشاركهما البطولة: محمد القس، عادل كرم، مصطفى غريب، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي.

وعُرض لـ هنا في 2025 مسلسل إقامة جبرية، بطولة صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.