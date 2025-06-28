ماجدة الرومي تنشر صورا ترصد لحظة استقبالها بالمغرب قبل حفل موازين

كتب- مروان الطيب:

شاركت المطربة ماجدة الرومي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا خلال استقبالها في الرباط بالمغرب استعدادا لاحياء حفلها بمهرجان موازين.

ونشرت ماجدة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في الرباط، تلتقي الموسيقى بالدبلوماسية في لحظات تفيض بالاحترام والمحبة.. أشكر سعادة السفير على احتضانه للفن، وعلى هذا اللقاء الذي سبق ليلة الغناء والفرح".

وشهدت الصور لحظات تكريمها واستقبالها والمؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش استعدادها لحفلها بمهرجان موازين.

وأقيمت فعاليات مهرجان موازين الدولي في الفترة من 20-28 يونيو الجاري، ويعد ضمن المهرجانات الغنائية الأشهر في الوطن العربي، ويشارك به أبرز نجوم الغناء من مختلف أنحاء العالم.