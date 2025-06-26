ميرنا نور الدين على البحر.. والجمهور: أحلى من جورجينا وهيفا

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتين جديدتين، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

وظهرت ميرنا بإطلالة صيفية جالسة على شاطئ البحر، واكتفت في تعليقها على الصورتين بوضع رموز، بينها قلب أبيض.

ونالت الصور إعجاب متابعي ميرنا، ومن بين تعليقاتهم: "قمر"، "أجمل بنت على الأرض"، "مفيش جمال كده"، "كناريا الجميلة"، "أحلى من جورجينا وهيفا"، "أحلى واحدة في العالم"، "نجمتي المفضلة".

جدير بالذكر أن ميرنا نور الدين شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، كارولين عزمي، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم.