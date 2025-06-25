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فيفي عبده تنعى الفنان عماد محرم وتدعو له

09:06 م الأربعاء 25 يونيو 2025

فيفي عبده

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كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة فيفي عبده، الفنان عماد محرم الذي رحل عالمنا، عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشرت فيفي، صورة للفنان الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله الفنان عماد محرم ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويصبر أهله وأحبابه يا رب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأُعلن خبر الوفاة عبر الحساب الرسمي للفنان الراحل على موقع "فيسبوك"، وجاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون..انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، صلاة الجنازة والعزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، والعزاء يُقام على المقابر".

وقدم عماد محرم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة، وترك بصمة مميزة في أدواره، خاصة في فيلم "العفاريت".

فيفي عبده تنعى عماد محرم

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