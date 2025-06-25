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أبو يطرح أولى أغنيات ألبومه "توبة" بعنوان "أحلى حاجة".. (فيديو)

05:58 م الأربعاء 25 يونيو 2025

المطرب أبو

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان أبو أولى أغنيات ألبومه الجديد "توبة"، والتي تحمل عنوان "أحلى حاجة"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات.

الأغنية من كلمات وألحان طارق نديم، وتوزيع موسيقي رامي سمير، ومن إنتاج شركة Gamma Music للمنتج محمد جابر.

وكان الفنان أبو شوق جمهوره للألبوم الجديد من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أوضح خلاله أن "توبة" هو تعاون يجمعه مع المنتج محمد جابر، ويضم نخبة من أبرز الشعراء والملحنين.

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