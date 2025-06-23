قبل حفله الغنائي في موازين.. تامر عاشور يوجه رسالة لـ جمهوره

كتب - معتز عباس:

وجه المطرب تامر عاشور رسالة لمتابعيه وجمهوره قبل مشاركته في حفل مهرجان موازين بدولة المغرب.

ونشر تامر صورًا له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أهلا المغرب.. هستناكم في موازين يا حلوين".

وتشهد فعاليات الدورة الـ 20 للمهرجان المغربي الشهير، مشاركة المطربات شيرين عبدالوهاب، روبي، والمطرب تامر عاشور، ومن نجوم لبنان، راغب علامة، وائل جسار، زياد برجي، نانسي عجرم، ديانا حداد، ميريام فارس.

وكان المطرب تامر عاشور أحيا، الجمعة قبل الماضية، حفلا غنائيا كبيرا في الكويت، وظهر ممسكا بـ"عكاز" يساعده على السير، بعد خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته بالرباط الصليبي.

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