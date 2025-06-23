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صور جديدة من حفل زفاف شقيق محمد أنور والممثلة مريم البحراوي

12:00 م الإثنين 23 يونيو 2025
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كتبت- منال الجيوشي

نشر محمود أنور، شقيق الفنان محمد أنور، صور جديدة من حفل زفافه على الممثلة مريم البحراوي

وكتب محمود أنور عبر حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، عيلتنا زادت كمان واحد"

وكان الفنان محمد أنور قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يبكي بعد عقد قران شقيقه

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وجاءت تعليقات للجمهور على النحو التالي: "ألف مبروك"، "ربنا يسعدهم"، "ربنا يخليكم لبعض" وغيرها من التعليقات

حفل زفاف شقيق محمد أنور الممثلة مريم البحراوي محمود أنور حفل زفافه شقيق محمد أنور
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