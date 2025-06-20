كتبت- منى الموجي:

كشفت المذيعة مي العيدان، عن إلقاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، القبض على الممثلة الكويتية شجون الهاجري بتهمة التعاطي.

وأعادت مي نشر بيان وزارة الداخلية الكويتية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن صورة شجون، معلقة "وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على الممثلة شجون الهاجري بقضية مخدرات ومؤثرات عقلية.. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعطيكم الفلوس عشان تعمرون عمركم ولا عشان تدمرون عمركم الله يصلحكم بس".

وتابعت "والله يعطي وزارة الداخلية ألف عافية على تنظيف الدولة سواء من تجار المخدرات وحتى المتعاطين؛ لأن المتعاطي يجر معاه ألف واحد برجله".

كانت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية، أعلنت في بيان عن إلقاء القبض على مواطنة، ونشرت صورة شجون، مصحوبة بالتعليق التالي "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي".

شجون الهاجري ممثلة كويتية شاركت في بطولة عدد من الأعمال الفنية، بينها: مسلسل ملفات منسية، مسرحية صنع في الكويت، مسلسل فعل ماضي، مسلسل ملاك رحمة، مسلسل المواجهة.