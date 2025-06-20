إيمان العاصي تستمتع بإجازتها بين أحضان الطبيعة (17 صورة)

كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا وفيديوهات تعكس استمتاعها بإجازتها الصيفية وسط أحضان الطبيعة.

ونشرت إيمان فيديوهات لشلالات وأشجار ومساحات خضراء شاسعة، إلى جانب ظهورها وخلفها عدد كبير من البقر، وكذلك صورة لصفحة من كتاب تقوم بقراءته، كما ظهرت مرتدية قلادة تحمل خريطة فلسطين.

وانهالت تعليقات الجمهور على منشور إيمان، ومنها: "الطبيعة تجنن"، "قمر"، "منورة"، "الطبيعة جميلة"، "جمال الطبيعة"، "منورة يا فنانة"، "الحلوة"، "قلادة خريطة فلسطين"، "رحلة سعيدة".

جدير بالذكر أن إيمان العاصي طُرح لها مؤخرًا فيلم في عز الضهر بدور العرض السينمائي، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، بطولة مينا مسعود، شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود حجازي.