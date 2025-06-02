"مين دي؟".. رحمة أحمد فرج تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رحمة أحمد فرج أنظار المتابعين على السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت رحمة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لتنال إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مين دي"، "رحمة القمر أوي"، "اوبا على الجمال"، "تحفة أوي"، "جمالك وجمال ضحكتك".

يذكر أن، رحمة أحمد فرج خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسلين هما "80 باكو" بطولة هدى المفتي وانتصار، و"الكابتن" بطولة أكرم حسني.

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