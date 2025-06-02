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أحمد السقا ينشر صورته بملابس الإحرام بصحبة عمرو سعد وحمادة هلال

07:03 م الإثنين 02 يونيو 2025

أحمد السقا

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كتب - معتز عباس:

شارك النجم أحمد السقا متابعيه صورة له بملابس الإحرام، استعدادًا لأداء مناسك الحج هذا العام.

ونشر السقا صورته رفقة المطرب حمادة هلال والفنان عمرو سعد، عبر ستوري حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكان السقا، قد أثار حالة من الجدل عقب ظهوره الأول في عيد ميلاد الفنانة أسماء جلال، منذ إعلان طلاقه لزوجته الإعلامية مها الصغير.

وشارك أحمد السقا في حفل عيد ميلاد أسماء جلال الذي أُقيم مؤخرا بحضور نجوم الفن.

أحمد السقا، أعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاما، عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمي منذ شهرين.

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أحمد السقا ملابس الإحرام حمادة هلال
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