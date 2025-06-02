"بدلة كلاسيك".. أحدث جلسة تصوير لـ مي القاضي في باريس

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي القاضي متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مي مجموعة صورًا لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت مرتدية بدلة كلاسيك "فورمال"، وعلقت: "يوما ما في باريس".

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا ميوش"، "جميلة أوي يا مايو"، "حلوة وجميلة أوي"، "المنظر تحفة".

وشاركت مي القاضي في مسلسل العتاولة 2" ، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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