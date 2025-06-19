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بـ"شورت".. أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل بإطلالة جريئة

07:42 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل باطلالة غريبة
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل (5)
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل (6)
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل (1)
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل (2)
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل بفستان محتشم
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 19 صورة
    بسمة بوسيل باطلالة مميزة 1
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كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مرتدية إطلالة جريئة.

ونشرت بسمة، الصورة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية "شورت".

على جانب آخر، كانت بسمة بوسيل، كشفت مؤخرا عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ إبنها "آدم" بعد تعرضه لوعكة صحية أجرى على إثرها عملية في الزائدة.

ونشرت بسمة، فيديو على "إنستجرام"، قالت فيه: "شكرًا لكل الناس اللي سألت على آدم ودعت له الحمد لله هو لسه في مرحلة العلاج، يعني لسه محتاج دعواتكم بس هو أحسن بكتير الحمد لله، وشكرا من قلبي لكل الناس اللي افتكرته".

يذكر أن، آدم نجل الفنان تامر حسني وابن طليقته بسمة بوسيل، تعرض لوعكة صحية مفاجئة الأيام الماضية، وخضع لعملية جراحية نتيجة انفجار الزائدة.

بسمة بوسيل

المطربة بسمة بوسيل بسمة بوسيل على إنستجرام بسمة بوسيل بالشورت بسمة بوسيل بإطلالة جريئة
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