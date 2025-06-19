هنا الزاهد تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها.. وهكذا علق الجمهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، عبر السوشيال ميديا ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت "هنا" الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وأرفقت الفيديو بـ أغنية "وغلاوتك" للفنان عمرو دياب.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "ملاكي، مغرم بعنيكي السود، قمر، إزاي حلوة كده، يا قمر، عسل أوي، شو هالجمال"

وتنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلم "الشاطر" يشارك في بطولته: أمير كرارة، عادل كرم، محمد القس، مصطفى غريب، أحمد عصام، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 10 يوليو المقبل.

كما يعرض لهنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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