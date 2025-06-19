أحمد الجنايني يرد على شائعات ارتباطه بـ أيتن عامر

كتبت- نوران أسامة:

نفى المنتج أحمد الجنايني الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن ارتباطه بالفنانة أيتن عامر.

وكتب "الجنايني" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الأخبار اللي بتنزل عني بقالها كام ساعة غلط 100%، ومش قادر أفهم مصدرها إيه".

وتابع: "بس أول ما أعرف المصدر، هرفع عليه قضية تشهير، هو وكل اللي نشروا الأخبار دي. شكرًا جدًا للناس المحترمة اللي شالت الخبر".

وحرصت الفنانة أيتن عامر على توضيح موقفها من تلك الشائعات التي تم تداولها.

وكتبت "أيتن" على حسابها الرسمي في موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة: "تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة".

وأضافت: "أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول أي أخبار، احترامًا لأخلاقيات المهنة وحقوق الأفراد".



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