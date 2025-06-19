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17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري

01:11 ص الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري (6)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري (
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    ماجد المصري بحفل زفاف ابنته ماهيتاب
  • عرض 17 صورة
    ماجد المصري بحفل زفاف ابنته ماهيتاب
  • عرض 17 صورة
    ماهيتاب ابنة ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    ماهيتاب ابنة ماجد المصري
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصري
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كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان ماجد المصري، مساء الأربعاء، بحفل زفاف ابنته ماهيتاب للمرة الثانية على شخص يدعى أحمد حسين نصار بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وشهد حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصرين حضور عدد من الأصدقاء والمقربين بجانب أسرة العروسين.

تأتي الزيجة الثانية لابنة ماجد المصري، بعد انفصالها عن زوجها الأول خلال الفترة الماضية.

يذكر أن، ماهيتاب ماجد المصري احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، لتنفصل عنه في هدوء تام بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري ماهيتاب ابنة ماجد المصري الفنان ماجد المصري حفل زفاف ابنة ماجد المصري الزيجة الثانية لابنة ماجد المصري
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