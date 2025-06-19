17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري

كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان ماجد المصري، مساء الأربعاء، بحفل زفاف ابنته ماهيتاب للمرة الثانية على شخص يدعى أحمد حسين نصار بعد انفصالها عن زوجها الأول.

وشهد حفل زفاف ماهيتاب ماجد المصرين حضور عدد من الأصدقاء والمقربين بجانب أسرة العروسين.

تأتي الزيجة الثانية لابنة ماجد المصري، بعد انفصالها عن زوجها الأول خلال الفترة الماضية.

يذكر أن، ماهيتاب ماجد المصري احتفلت بزفافها الأول على رجل الأعمال مصطفى القاضي في ديسمبر 2021، لتنفصل عنه في هدوء تام بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.