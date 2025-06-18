بسمة بوسيل تطلب الدعاء لابنها: "لسه في مرحلة العلاج"

كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة المغربية بسمة بوسيل، عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ إبنها "آدم"، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، أجري على أثرها عملية في الزائدة.

ونشرت بسمة "فيديو ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، قالت: "شكرًا لكل الناس اللي سألت على آدم ودعت له الحمد لله هو لسه في مرحلة العلاج، يعني لسه محتاج دعواتكم بس هو أحسن بكتير الحمد لله، وشكرا من قلبي لكل الناس اللي افتكرته".

يذكر أن آدم نجل الفنان تامر حسني وابن طليقته بسمة بوسيل، تعرض لوعكة صحية مفاجئة الأيام الماضية، وخضع لعملية جراحية نتيجة انفجار الزائدة.

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