"جومانا بشورت ونرمين مع كلبها" 25 صورة جريئة لنجمات الفن بأجواء الصيف

كتب- مصطفى حمزة:

تفاعلت عدد من نجمات الفن مع فصل الصيف، إذ لجأت بعضهن لجلسات تصوير بملابس صيفية جريئة، وظهرت أخريات بملابس كاجوال جريئة داخل السيارة والمنزل والمطبخ وغرفهن.

ونستعرض لكم إطلالات نجمات الفن x الصيف بالسطور التالية:

نادين نسيب نجيم

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها بإطلالة صيفية جريئة، عبر حسابها على إنستجرام،وذلك من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نسرين أمين

ظهرت الفنانة نسرين أمين بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلاله إعجاب متابعيها.

عبير صبري

الفنانة عبير صبري، ظهرت بإطلالة صيفية جريئة داخل المبخ، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة صيفية جريئة عبر حسابها على إنستجرام، استعرضت من خلالها أناقتها.

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة صيفية جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

يارا

نشرت المطربة يارا، إطلالة صيفية جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل لحظة كان لها سحرها الخاص".

ياسمين عبدالعزيز

استعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إطلالتها الجريئة، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية فستان أنيق.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة صيفية جريئة داخل غرفتها، عبر حسابها على إنستجرام،نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، إطلالة صيفية لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظعهرت خلالها داخل سيارتها.

ملك قورة

خطفت الفنانة ملك قورة، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بفصل الصيف، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد، إطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك تزامنا مع موسم فصل الصيف.

المطربة بوسي

ظهرت المطربة بوسي، بفستان جريء عبر حسابها على إنستجرام، خلال استمتاعها بفصل الصيف.

جومانا مراد

ظهرت الفنانة جومانا مراد، بإطلالة جريئة مرتدية "شورت" بأحدث ظهور لها على إنستجرام، وذلك استمتاعها بأجواء الصيف.