نادين نسيب نجيم تتألق في جلسة تصوير جديدة.. والجمهور يعلق: "وحشتينا"

كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور لها، من خلال جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

ونشرت نادين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالتين جريئتين، واكتفت بالتعليق بوضع "إيموجي" قلب.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، وانهالت عليها التعليقات، وجاء بعضها كالتالي: "قمراية"، "كتير بنحبك"، "وحشتينا"، و"ما شاء الله".

يُذكر أن نادين نسيب نجيم كانت قد انفصلت مؤخرًا عن خطيبها، ولديها طفلان من زوجها السابق، هما "جيوفاني" و"هافن".

وكان آخر أعمالها مسلسل "2024"، الذي عُرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

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