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نرمين الفقي تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها

04:22 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نرمين الفقي في أحدث ظهور
  • عرض 3 صورة
    نرمين الفقي في أحدث ظهور
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نرمين في الصور برفقة الفنان شريف منير، والإعلامية سهير جودة، وعدد من الأصدقاء، وعلّقت على الصور قائلة: ""الصحبة الحلوة".

وتفاعل الجمهور مع الصور وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة كل زمان ومكان"، "قمر يا روح قلبي"، "كيوت"، "الجمال المصري"، "ست الستات"، و"دايمًا منورة".

يُذكر أن نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في مسلسل فوبيا، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، وأحمد الرافعي. المسلسل من تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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الفنانة نرمين الفقي نرمين الفقي رفقة شريف منير نرمين الفقي رفقة سهير جودة نرمين الفقي على إنستجرام
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