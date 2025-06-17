بعد العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر".. شيرين رضا تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنانة شيرين رضا محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب مشاركتها في العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"، الذي أُقيم مساء أمس بمدينة 6 أكتوبر.

ويُعد الفيلم هو أولى بطولات الفنان العالمي مينا مسعود داخل السينما المصرية، ويشاركه البطولة كل من شيرين رضا، جميلة عوض، محمود البزاوي، إيمان العاصي، وبيومي فؤاد.

"في عز الضهر" ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والتشويق، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، ويضم نخبة من نجوم السينما في مصر.

وشهد العرض الخاص حضورًا لافتًا من صناع الفيلم وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، هم مينا مسعود، شيرين رضا، محمد علي رزق، محمد عز، محمود حجازي، المؤلف والفنان كريم سرور، والمخرج مرقس عادل وزوجته ساندرا ديفا.

كما تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني كضيوف، من أبرزهم: إياد نصار، مدحت العدل، توني ماهر، كريم عفيفي، أمير شاهين، ساندي، هيدي كرم، جيلان علاء وزوجها، رشا مهدي، ورنا سماحة، وآخرون.

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