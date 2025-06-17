"هيخسر ومش مصرية".. حقيقة التصريحات المنسوبة للفنانة هند صبري

كتب-مصطفى حمزة:

حرص المخرج يسري نصر الله، على دعم النجمة هند صبري، رافضا الهجوم الذي تعرضت له من بعض رواد التواصل، بدعوى وجود منشورات منسوبة لها عبر صفحاتها، تحمل انتقادات لموقف مصر من ما سمي ب "قافلة الصمود".

وكتب المخرج يسري نصر الله عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "هند صبري من أصدق وأجمل الفنانات اللي اشتغلت معاهم، ومن أوفى الأصدقاء. حبها لمصر وللمصريين صعب جدًا أي حد يشكك فيه. جو إرهاب كل من يختلف معاك، هو أكبر إساءة ممكن توجهها لمصر وللمصريين".

ونشر بعض رواد مواقع التواصل، صور لتعليقات منسوبة إلى النجمة هند صبري، منها ما كتب باللغة الانجليزية تأكيدا لدعمها القافلة، بالإضافة إلى تصريح منسوب إليها، وتقول فيه : "من يقف في وجه هذه القافلة يخسر".

وطالب الذين قاموا بنشر التعليقات، بترحيل النجمة هند صبري من مصر.

وكانت هند صبري ، قد ظهرت في مايو الماضي، في برنامج بعنوان "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس، وتحدثت عن تأثير "تريند" السوشيال ميديا على صناعة الفن، وموقفها من ظهور أجيال جديدة، وهل تخشى هذا مع ابتعادها عن تقديم أعمال خلال شهر رمضان.

وقالت الفنانة التونسية: "إحنا في مرحلة جيل بيسلم جيل، والذي يقف ضد التغيير هو اللي يخسر".

ونشرت النجمة هند صبري، في أبريل 2014، مقطع فيديو عبر صفحتها في موقع فيسبوك ،تطالب بإنقاذ أطفال غزة من العدوان الإسرائيلي ، قبل أن يتم وضع صور من مقطع الفيديو نفسه، مصحوبا بتعليقات مفبركة تم نسبها إلى الفنانة التونسية.

وواجهت هند صبري، بحزم محاولات التشكيك في انتمائها، وخاصة عقب منحها الجنسية المصري، ونشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بيانا للرد، وجاء فيه :"للنشر على أوسع نطاق كلمة غاضبة جدا، كي أقطع الطريق على معدومي الضمير والمهنية الذين يحاولون التشكيك في وطنيتي، لن أصمت لكم ولن يصدقكم أحد".

وأَضافت:"أنا تونسية جدا جدا، والدي من الصابرية ووالدتي من الكاف، وتونس عندي خط أحمر، ويكفيني شرفا أن اسم وطني يرتبط بأي عمل فني أو جائزة أحصل عليها منذ 1994، وهم كثير والحمد لله، وأحب مصر واعتبر نفسي منها وأدين لها ولشعبها، زوجي مصري وبناتي مزدوجتا الجنسية، وحصلت عليها بحكم زواجي وهو شيء عادي لا ينقص من تونسيتي بل يزيدني فخرا ب"عروبتي"و مشواري الذي لا يحتاج إلى تذكير".

وتابعت: "ليس هناك قانون يجرم ازدواج الجنسية للتونسيين على حد علمي، الترهات التي تختلقونها عني تعني أنكم تشككون في وطنية ملايين التونسيين المزدوجي الجنسية الذين يمارسون حقوقهم وواجباتهم المدنية بكل وطنية، ومنهم وزراء ونواب الشعب.. كفاكم نفاقا".

واختتمت:"لن أكون كبش فداء لأعداء النجاح وهواياتهم المفضلة، تكسير ولاد البلاد، كما قلت، تونس خط أحمر، وطنيتي خط أحمر، وأي إعلامي ينسب إلي ولو كلمة لم أقلها أو يحرف أقوالي للحصول على "فرقعة" على حسابي سوف أتخذ أنا وفريقي القانوني ضده الإجراءات القانونية اللازمة، وشكرا".