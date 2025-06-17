"سيلفي" أسما منير وزوجها وبوسي بإطلالة جريئة.. لقطات نجوم الفن

إعداد- مصراوي:

حرض عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

جومانا مراد

نشرت الفنانة السورية جومانا مراد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها بصحبة صديقاتها.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إنجي كيوان

نشرت الفنانة إنجي كيوان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

بوسي

نشرت الفنانة بوسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.